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Военкор «Известий» показал работу бойцов расчета БПЛА в Песках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские бойцы расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работают в поселке Пески Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадрами с места работы 26 ноября поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«В первую очередь — разведка. Дальше идет корректировка. И третий вид, чем мы любим заниматься, в виде сбросов. Тоже интересное занятие «кошмарить противника», как мы говорим. Идет эффект, оттого что он в шоке», — рассказал военнослужащий с позывным «Ангара».

Российский военный с позывным «Хохол», в свою очередь, показал, как боеприпас крепится на дрон и превращается в бомбу.

«Это самоделка, сделанная на 3D-принтере, носовик, обычная пружина и гвоздь. Работает при нажатии. Стоит капсула — нажал, взрыв. На сбросе стоит фотоэлемент», — пояснил он.

Ранее, 16 ноября, появились кадры, на которых видно, как российские подразделения ВДВ поразили позиции Вооруженных сил Украины с помощью БПЛА «Ланцет». Техника противника была разбита.

За день до этого было опубликовано видео, где запечатлено уничтожение позиции ВСУ на авдеевском направлении с помощью дронов. Отмечалось, что там «дуэль беспилотников» наблюдается и днем, и ночью.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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