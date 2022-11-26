Из-за мороза 26 ноября в Челябинске не учатся 1–7-е классы
В школах Челябинска частично отменили занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщила диспетчерская служба города. От уроков в субботу освобождены ученики 1–7-х классов, передает телеканал «Известия». Утром температура воздуха опустилась до -26 градусов и усилился ветер. Занятия для младших школьников отменяются, начиная с температурных отметок в -25 градусов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.