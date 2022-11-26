В Италии признали свою ошибку при введении эмбарго на нефть из России

Итальянский министр Урсо выразил сожаление в связи с отказом от запроса у ЕС отсрочки эмбарго на нефть из РФ

26 ноября 2022, 14:37 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин