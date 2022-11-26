В Италии признали свою ошибку при введении эмбарго на нефть из России
Власти Италии должны были запросить у Евросоюза (ЕС) отсрочки введения эмбарго на нефть из России, как это сделали Германия и Польша. Такое мнение высказал 26 ноября министр экономического развития страны Адольфо Урсо в интервью изданию Corriere della Sera.
«Была допущена ошибка раннем этапе, когда Италия не потребовала отсрочки эмбарго на европейском уровне для защиты национальных интересов. По примеру того, как это сделали более прозорливые европейские страны — Германия и Польша, а также Болгария», — заявил глава ведомства.
Италия находится в сложной ситуации и может пострадать в случае введения эмбарго на российскую нефть. Сейчас на юго-востоке страны, в Сицилии, расположен нефтеперерабатывающий завод, владельцем которого на 49% является российская компания «Лукойл» (ISAB). Это предприятие производит 22% топлива, которое потребляют итальянцы, указала «Газета.Ru», и занимает третье место в Европе по объему переработки сырья. В ноябре «Лукойл» отказалась продать ISAB американской инвестиционной организации Crossbridge Energy Partners, поэтому в случае введения эмбарго на нефть из РФ этому заводу может грозить банкротство.
5 декабря вступает в силу установленное ЕС эмбарго на поставки российской нефти морским путем.
Вице-премьер РФ Александр Новак 12 октября отметил, что Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов и реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток. Он добавил, что РФ останется крупным энергопартнером для потребителей и будет одним из основных игроков мирового энергорынка.
Кроме того, сейчас ЕС обсуждает потолок цен на российскую нефть. Но достичь консенсуса пока не удается. Агентство Bloomberg 23 ноября со ссылкой на источники сообщило, что переговоры зашли в тупик. Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель. В то время как Греция и еще несколько стран, наоборот, назвали $70 верхней границей диапазона стоимости российского энергоресурса.