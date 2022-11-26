Избившую двухлетнюю дочь жительницу Казани арестовали
Московский районный суд Казани арестовал многодетную мать, избившую двухлетнюю дочь. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает прокуратура Татарстана.
«Московский районный суд Казани заключил мать ребенка под стражу на два месяца. <...> Представитель прокуратуры в судебном заседании поддержал ходатайство следствия», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Женщина пробудет под стражей до 25 января 2023 года.
24 ноября в региональных СМИ появилась видеозапись, согласно которой в городе Казани женщина избила двухлетнюю дочь и выставила ее на балкон.
Позже женщина рассказала, что сочла себя оскорбленной уходом гражданского супруга и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. С сентября текущего года семья состоит на профилактическом учете в ПДН как неблагополучная.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании.