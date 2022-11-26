Под Артемовском ликвидировали украинского боевика Сидорко
Украинский неонацист Дмитрий Сансет Сидорко уничтожен в боях под Артемовском Донецкой Народной Республики. Об этом 25 ноября сообщил Telegram-канал «Русская весна».
Сидорко был 21 год. Отмечается, что в боевых действиях на Украине он участвовал «с первых дней».
На одном из распространенных в Сети фото Сидорко запечатлен в каске с символикой СС.
Ранее, 24 февраля, военкор «Известий» Денис Кулага побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении. Он отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.
За день до этого помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери.
В то же время офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ решили отказаться от наступательных действий под Артемовском и Соледаром на фоне ухудшения погодных условий. Ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в обороне российских войск, а также позиционные бои, добавил тогда он.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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