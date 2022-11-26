Политолог Суздальцев объяснил причину бойкота Киевом участия в ПА ОБСЕ

Бойкот делегацией Украины участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) из-за сохранения РФ членства в организации является частью пропаганды Киева против Москвы. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев в субботу, 26 ноября.

По его словам, подобными действиями власти Украины пытаются добиться того, чтобы все международные организации, в которых представлена Россия, сделали всё, чтобы она их покинула.

«На самом деле тема гораздо шире. Фактически Киев добивается того, чтобы все международные организации, где присутствует Россия, сделали всё, чтобы РФ вышла из них», — сказал Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, главной мечтой киевского режима является «изгнание России из Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее в этот день делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России в организации. Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Варшаве с 24 по 26 ноября.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО.

Это не первый отказ в предоставлении виз российским делегациям со стороны западных стран за последние месяцы.

До этого, 17 ноября, в МИД РФ высказали недовольство в связи с отказом Германии выдать представителям Паралимпийского комитета России (ПКР) визы для участия в Генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК). Днем ранее МПК сообщил о приостановке членства ПКР.

До этого, 16 ноября, МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ.

В этот же день сенатор Владимир Джабаров сообщил, что в документе, который был прислан парламентариям, было сказано, что допуск российской делегации к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Он добавил, что имеет место вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающее предоставление государствами — участниками ОБСЕ беспрепятственного доступа всем членам ассамблеи к участию во всех мероприятиях ОБСЕ.

МИД РФ, комментируя эту новость, назвал беспрецедентным решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Давление на российских дипломатов, отказ в выдаче им виз и другие провокации участились на фоне проведения спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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