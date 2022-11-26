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Политолог Суздальцев объяснил причину бойкота Киевом участия в ПА ОБСЕ

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Фото: TAСС/Nazar Furyk
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Бойкот делегацией Украины участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) из-за сохранения РФ членства в организации является частью пропаганды Киева против Москвы. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев в субботу, 26 ноября.

По его словам, подобными действиями власти Украины пытаются добиться того, чтобы все международные организации, в которых представлена Россия, сделали всё, чтобы она их покинула.

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«На самом деле тема гораздо шире. Фактически Киев добивается того, чтобы все международные организации, где присутствует Россия, сделали всё, чтобы РФ вышла из них», — сказал Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, главной мечтой киевского режима является «изгнание России из Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее в этот день делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России в организации. Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Варшаве с 24 по 26 ноября.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО.

Это не первый отказ в предоставлении виз российским делегациям со стороны западных стран за последние месяцы.

До этого, 17 ноября, в МИД РФ высказали недовольство в связи с отказом Германии выдать представителям Паралимпийского комитета России (ПКР) визы для участия в Генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК). Днем ранее МПК сообщил о приостановке членства ПКР.

До этого, 16 ноября, МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ.

В этот же день сенатор Владимир Джабаров сообщил, что в документе, который был прислан парламентариям, было сказано, что допуск российской делегации к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Он добавил, что имеет место вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающее предоставление государствами — участниками ОБСЕ беспрепятственного доступа всем членам ассамблеи к участию во всех мероприятиях ОБСЕ.

МИД РФ, комментируя эту новость, назвал беспрецедентным решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Давление на российских дипломатов, отказ в выдаче им виз и другие провокации участились на фоне проведения спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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