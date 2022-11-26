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Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей с Арменией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана. Об этом 26 ноября сообщили в Кремле.

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«Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — говорится в сообщении.

В Ереване 23 ноября прошел саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности организации и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он пояснил, что ожидает от ОДКБ проведения политико-дипломатической работы с Азербайджаном для вывода войск с суверенной территории Армении.

До этого, 1 ноября, на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Алиев и Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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