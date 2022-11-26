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По подозрению в тройном убийстве в Подмосковье задержан подросток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В жестоком убийстве в подмосковных Луховицах подозревается 14-летний подросток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД РФ по Московской области в субботу, 26 ноября.

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«В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции правонарушитель. Им оказался местный житель 2008 года рождения», — отметили в МВД.

Там также уточнили, что причиной убийства стал бытовой конфликт.

«По предварительным данным, между четырьмя гражданами в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы произошел словесный конфликт на бытовой почве, который перерос в драку с поножовщиной. Жертвами стали три человека», — пояснил собеседник агентства.

25 ноября сообщалось, что в подмосковных Луховицах произошло тройное убийство. Отмечалось, что в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины с множественными колото-резаными и рублеными ранами. Сообщалось, что погибшие — женщина 1987 года рождения и двое мужчин 1980 и 1961 года рождения.

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