Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls-Royce за матч с Аргентиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил каждому футболисту сборной страны по автомобилю Rolls-Royce Phantom после их победы над сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает портал Indonesia Posts English 23 ноября.

«Игроки Саудовской Аравии назвали получение сумасшедшим подарком от принца», — пишет издание.

Отмечается также, что цена модели Phantom, выпущенной в 2022 году, колеблется от $460 тыс. до $550 тыс.

22 ноября сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла аргентинцев со счетом 2:1.

Встреча группы С прошла на Национальном стадионе в Лусаиле. На гол Лионеля Месси (10-я минута, с пенальти) саудиты ответили точными ударами Салеха Аль-Шехри (48) и Салима Аль-Давсари (53).

Сборная Саудовской Аравии стала первой командой из Азиатской конфедерации футбола, забившей команде Аргентины более одного гола в истории чемпионатов мира.

При этом для Аргентины это первое с 1990 года поражение в первом матче на ЧМ.

Аргентинцы забили еще три гола в ходе матча с саудовцами, однако главный арбитр Славко Винчич отменил их, так как во всех трех случаях был офсайд. Всего во время игры судьи зафиксировали семь положений вне игры у Аргентины.

В тот же день экс-игрок сборной России, полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал «Известиям» победу сборной Саудовской Аравии над командой Аргентины. Он подчеркнул, что саудиты победили благодаря своей самоотдаче.

Церемония открытия чемпионата по футболу 2022 года состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.