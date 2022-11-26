Захарова высмеяла заявление Польши о пропаже второй «упавшей» в стране ракеты

Когда-нибудь представители НАТО скажут, что не могут найти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о том, что на территории Польши не обнаружили остатков второй ракеты, которая могла бы залететь туда в ходе инцидента на границе с Украиной.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала она в своем Telegram-канале.

Накануне Дуда отметил, что первоначально была информация о двух ракетах, упавших в Польше на границе с Украиной, однако остатки второй ракеты на польской территории не обнаружены. По его словам, «вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины».

15 ноября ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО, голословно обвиняя Россию.

Как в свою очередь сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сперва выразил уверенность, что это была не украинская ракета. Однако позднее украинский лидер уточнил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.