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Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой со Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в субботу, 26 ноября, прилетел в Екатеринбург, где через несколько дней на ринге арены «Уралец» состоится его бой против Александра Шлеменко.

В Екатеринбурге для спортсмена наступает решающая стадия подготовки к предстоящему поединку.

По словам бойца, находящегося по прибытии в прекрасном настроении, на данный момент его мысли заняты сгонкой веса.

Накануне, 25 ноября, боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал, что Исмаилов стал лучше в боксерском плане. Однако поединок с Шлеменко будет проходить по правилам ММА, подчеркнул политик.

Тогда же боксер Александр Поветкин в беседе с «Известиями» пожелал Шлеменко победы в бою с Исмаиловым. Как отметил сам Шлеменко, он собирается навязать противнику свой темп боя, чтобы соперник быстрее устал.

Поединок пройдет 3 декабря в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В тот же вечер состоится встреча полутяжеловесов Ивана Штыркова и Асылжана Бакытжанулы.

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