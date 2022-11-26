Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой со Шлеменко
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в субботу, 26 ноября, прилетел в Екатеринбург, где через несколько дней на ринге арены «Уралец» состоится его бой против Александра Шлеменко.
В Екатеринбурге для спортсмена наступает решающая стадия подготовки к предстоящему поединку.
По словам бойца, находящегося по прибытии в прекрасном настроении, на данный момент его мысли заняты сгонкой веса.
Накануне, 25 ноября, боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал, что Исмаилов стал лучше в боксерском плане. Однако поединок с Шлеменко будет проходить по правилам ММА, подчеркнул политик.
Тогда же боксер Александр Поветкин в беседе с «Известиями» пожелал Шлеменко победы в бою с Исмаиловым. Как отметил сам Шлеменко, он собирается навязать противнику свой темп боя, чтобы соперник быстрее устал.
Поединок пройдет 3 декабря в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В тот же вечер состоится встреча полутяжеловесов Ивана Штыркова и Асылжана Бакытжанулы.