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Корреспондент «Известий» показал кадры подготовки разведчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры подготовки разведчиков, побывав на тренировочном полигоне, где проходит подготовка разведроты 11-го полка 1-го армейского корпуса ДНР.

Журналист пообщался с солдатами и инструкторами, проводящими подготовку.

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«Задача бойцов уметь оказать первую медицинскую помощь по остановке кровотечения не только с помощью специальных средств, но и голыми руками. Важно уметь это делать, так как основные потери в основном происходят из-за кровопотери», — рассказал инструктор по тактической медицине, волонтер Дмитрий Усков.

Также корреспондент показал так называемую круговую подготовку разведчиков.

«Это так называемая круговая тренировка для разведчиков: один отработал, второй подошел, бьет через доску, в которой уже готовы отверстия, имитирующие условия настоящего боя. И самое главное — попасть нужно все 13 патронов», — пояснил Сафиулин.

Бойцы рассказали журналисту, что это упражнение они отрабатывали больше четырех дней.

Военкор отметил, что в первые дни они сначала просто учатся двигаться, а далее уже идет тренировка меткости.

В этот же день Минобороны России показало практические занятия мобилизованных на БТР-82А. Отмечалось, что резервисты в обязательном порядке проходят теоретический курс, изучают основные узлы и вооружения боевых машин. После этого начинаются практические занятия по управлению бронетранспортерами БТР-82А. Бойцы тренируются работать в любое время суток в самых непростых условиях.

Ранее, 15 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как резервисты мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на практике отрабатывают слаженность при ведении боевых действий в составе отделения и взвода.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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