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Организатор ячейки «Свидетелей Иеговы» на Урале получил условный срок

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Жителю города Аша Челябинской области, организовавшему ячейку запрещенной в РФ религиозной экстремистской организации «Свидетели Иеговы», назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно. Об этом 26 ноября заявила пресс-служба управления ФСБ по региону.

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Кроме того, суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций.

По данным спецслужбы, несмотря на запрет «Свидетелей Иеговы», члены ячейки незаконно продолжали проводить конспиративные собрания, читали проповеди, распространяли свою литературу в соцсетях, привлекали новых сторонников.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском задержали супружескую пару, вербовавшую людей в организацию «Свидетели Иеговы». Подозреваемые устраивали беседы с потенциальными сектантами и организовывали видеоконференции.

До этого, в августе, стало известно о задержании троих организаторов «Свидетелей Иеговы» в Москве. По версии следствия, с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц организовала в столице работу местного подразделения «Свидетелей Иеговы».

В июле руководителей ячейки организации задержали в Курганской области. Уточнялось, что они организовали проведение собраний «Свидетелей Иеговы».

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и входящие в его структуру религиозные организации были ликвидированы в связи с осуществлением экстремистской деятельности по решению Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года.

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