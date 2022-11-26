Реклама
Прямой эфир
Мир
СБУ провела обыски у ректора Почаевской духовной семинарии
Общество
Организатор ячейки «Свидетелей Иеговы» на Урале получил условный срок
Мир
В США указали на желание Зеленского втянуть США и НАТО в конфликт с РФ
Мир
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Мир
В Европе начали патрулировать трубопроводы после диверсии на СП
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке Кремлем указа о запрете продажи нефти участникам ценового ограничения
Мир
Поляки раскритиковали заявление главы МИД Украины о ракетном инциденте
Мир
Токаев принес присягу после победы на выборах президента
Мир
Британцев возмутил отказ Бельгии передать пресс для боеголовок
Мир
Италия и Испания отправили в Румынию 10 истребителей для патрулирования
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в Приморском океанариуме
Интернет
Маск пообещал создать смартфон при исключении Twitter из App Store

Посольство в США сочло вмешательством в дела России критику запрета ЛГБТ-пропаганды

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальные лица США грубо вмешиваются в российские дела, подвергая критике закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом 26 ноября заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Гей over: в РФ намерены ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о запрете нетрадиционных ценностей

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — указано в Telegram-канале дипведомства.

Посольство призвало Вашингтон уважать выбор российских граждан, придерживающихся нравственных ориентиров, «которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности».

Ранее, 24 ноября, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в окончательном, третьем чтении. Он запрещает пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, кинематографе и литературе как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых граждан России.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей отозвать данный законопроект. По словам Блинкена, его принятие станет серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России.

Закон еще не принят Советом Федерации и не подписан президентом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022