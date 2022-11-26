Посольство в США сочло вмешательством в дела России критику запрета ЛГБТ-пропаганды

Официальные лица США грубо вмешиваются в российские дела, подвергая критике закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом 26 ноября заявило посольство РФ в Вашингтоне.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — указано в Telegram-канале дипведомства.

Посольство призвало Вашингтон уважать выбор российских граждан, придерживающихся нравственных ориентиров, «которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности».

Ранее, 24 ноября, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в окончательном, третьем чтении. Он запрещает пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, кинематографе и литературе как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых граждан России.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей отозвать данный законопроект. По словам Блинкена, его принятие станет серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России.

Закон еще не принят Советом Федерации и не подписан президентом.