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NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины

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Фото: NASA
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок Земли из космоса, сделанный после массированных ударов по объектам украинской инфраструктуры 23 ноября.

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На фотографии запечатлена неосвещенная территория Украины в окружении ярко светящихся огнями соседних городов и других населенных пунктов в остальных странах.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены. Взрывы прогремели по всей стране, в частности, и в Киеве. Отмечалось, что атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах нет отопления и воды. Энергоблоки всех трех АЭС на подконтрольной Киеву территории отключены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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