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NYT сообщила о проблемах у Пентагона из-за поломок переданной Украине артиллерии

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Оборонное ведомство США столкнулось с неожиданными трудностями на фоне оказания военной помощи Украине. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным газеты, из-за чрезмерного использования боевая техника, предоставленная Вооруженным силам Украины (ВСУ), быстро выходит из строя. При этом большинство таких поломок попросту невозможно устранить в полевых условиях. Таким образом, задача по восстановлению орудий легла на плечи командования Пентагона в Европе.

Для проведения соответствующих работ на территории Польши был организован ремонтный пункт. В свою очередь Киев призвал разместить технические базы ближе к зонам боевых действий, чтобы можно было быстрее доставлять оружие обратно на фронт.

Скорость, с которой расходуются пакеты военной помощи, поражает: примерно треть поставленных на Украину гаубиц непригодна для дальнейшей эксплуатации. Этот факт вызывает вопросы о целесообразности поддержки со стороны Запада и ставит под сомнение связанные с ней перспективы.

23 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет вооружений в размере $400 млн, который включает дополнительные позиции со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже оказали Украине помощь на сумму более $20 млрд.

До этого, 21 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество боевой техники Киеву, и решение проблемы с дефицитом запасов требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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