Поляки отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о наличии данных, по которым упавшая в Польше ракета не была украинской. Негативные комментарии появились под публикацией издания DoRzeczy, опубликованной 25 ноября.

«Полная чушь, сплошная ложь», — написал пользователь под ником Dorota.

Paw Pin сыронизировал по поводу того, что таким высказыванием Кулеба красиво извинился перед Польшей от лица Украины за произошедшее. Между тем, продолжил он, Варшава и дальше будет выслушивать от украинских властей очередной список требований.

«Мой шурин утверждает, что аргументация точно такая же, как и в случае с Волынью (Волынской резней. — Ред.)», — отметил Eric Dale.

Ранее в этот день Дмитрий Кулеба сделал заявление, что Вооруженные силы Украины располагают данными, что упавшая в Польше ракета не украинская. При этом добавил, что Киев слышал только политическую риторику об украинской ракете, однако доказательств не видел.

При этом, по мнению испанского обозревателя Фабрицио Казари, которое он высказал в статье для издания Rebelión, украинская ракета упала в Польше неслучайно, так было задумано киевскими властями. Он назвал произошедшее наглой операцией украинского правительства.

Журналист пояснил, что этот удар не был выгоден Москве, которая ищет дипломатического решения конфликта на Украине, а более того, не стремится к распространению боевых действий на страны Североатлантического блока.

15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. Как заявил на следующий день президент США Джо Байден, запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее эксперты установили по снимкам обломков ракеты, что это снаряд С-300. Эти комплексы ПВО стоят на вооружении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии РФ, назвали произошедшее несчастным случаем.

Между тем 23 ноября польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий обратил внимание на то, что Польша так и не дождалась извинений от Киева за инцидент с ракетой. Он заявил, что отсутствие извинений от Украины за инцидент с падением ракеты в Польше — «подарок» для президента России Владимира Путина.