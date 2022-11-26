Реклама
Прямой эфир
Мир
В США указали на желание Зеленского втянуть США и НАТО в конфликт с РФ
Мир
В Европе начали патрулировать трубопроводы после диверсии на СП
Мир
Поляки раскритиковали заявление главы МИД Украины о ракетном инциденте
Мир
Токаев принес присягу после победы на выборах президента
Мир
Британцев возмутил отказ Бельгии передать пресс для боеголовок
Мир
Италия и Испания отправили в Румынию 10 истребителей для патрулирования
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в Приморском океанариуме
Интернет
Маск пообещал создать смартфон при исключении Twitter из App Store
Происшествия
Легковушка столкнулась с полицейским автомобилем в Санкт-Петербурге
Мир
Посольство РФ выразило недовольство критикой США закона об ЛГБТ
Мир
В Китае призвали Зеленского отказаться от «возвращения территорий»
Мир
Жители Дублина вышли на протест против размещения беженцев с Украины

Поляки раскритиковали заявление главы МИД Украины о ракетном инциденте

Читатели DoRzeczy раскритиковали заявление главы МИД Украины Кулебы о ракетном инциденте
0
Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поляки отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о наличии данных, по которым упавшая в Польше ракета не была украинской. Негативные комментарии появились под публикацией издания DoRzeczy, опубликованной 25 ноября.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

«Полная чушь, сплошная ложь», — написал пользователь под ником Dorota.

Paw Pin сыронизировал по поводу того, что таким высказыванием Кулеба красиво извинился перед Польшей от лица Украины за произошедшее. Между тем, продолжил он, Варшава и дальше будет выслушивать от украинских властей очередной список требований.

«Мой шурин утверждает, что аргументация точно такая же, как и в случае с Волынью (Волынской резней. — Ред.)», — отметил Eric Dale.

Ранее в этот день Дмитрий Кулеба сделал заявление, что Вооруженные силы Украины располагают данными, что упавшая в Польше ракета не украинская. При этом добавил, что Киев слышал только политическую риторику об украинской ракете, однако доказательств не видел.

При этом, по мнению испанского обозревателя Фабрицио Казари, которое он высказал в статье для издания Rebelión, украинская ракета упала в Польше неслучайно, так было задумано киевскими властями. Он назвал произошедшее наглой операцией украинского правительства.

Журналист пояснил, что этот удар не был выгоден Москве, которая ищет дипломатического решения конфликта на Украине, а более того, не стремится к распространению боевых действий на страны Североатлантического блока.

15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. Как заявил на следующий день президент США Джо Байден, запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее эксперты установили по снимкам обломков ракеты, что это снаряд С-300. Эти комплексы ПВО стоят на вооружении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии РФ, назвали произошедшее несчастным случаем.

Между тем 23 ноября польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий обратил внимание на то, что Польша так и не дождалась извинений от Киева за инцидент с ракетой. Он заявил, что отсутствие извинений от Украины за инцидент с падением ракеты в Польше — «подарок» для президента России Владимира Путина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022