В Европе начали патрулировать трубопроводы после диверсии на СП

После диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2 защита подводных трубопроводов стала приоритетом национальной безопасности европейских стран. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, за безопасность подводных трубопроводов и морских буровых платформ ответственны боевые корабли, подводные беспилотники и военная авиация. Помимо этого, на нефтяных и газовых объектах разместили военных, полицию и даже отряды специального назначения.

По информации источника газеты в НАТО, после диверсии на «Северных потоках» альянс нарастил свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

Издание сообщает, что протяженность газопроводов в норвежских водах и Средиземном море превышает 9,6 тыс. км. По оценкам специалистов, устранение последствий любых атак может занять месяцы или даже годы в зависимости от масштаба причиненного ущерба.

Кроме того, меры безопасности усилили и энергетические компании. Эту информацию изданию подтвердили в компании Astora, которая управляет крупнейшим в Германии газохранилищем в Редене. Отмечается, что в целях безопасности было усилено видеонаблюдение по периметру объекта и контроль за доступом.

Накануне датский телеканал TV 2/Bornholm 24 ноября опубликовал кадры поврежденного участка газопровода «Северный поток – 2». Снять видео длительностью 2 мин. 55 сек. удалось с помощью подводного беспилотника. Эта видеозапись стала первой с места аварии в датской экономической зоне.

Ранее, 22 ноября, один из продюсеров телеканала Би-би-си опубликовал в Twitter кадры, демонстрирующие разрушения на «Северных потоках» после диверсии. На кадрах видно, что при разрушении одного из участков оторвано около 50 м трубы.

Также показать результаты аварии смогла шведская газета Expressen. 18 октября она опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». По информации издания, мощность взрывов тогда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Между тем газета Die Welt 17 ноября сообщила, что около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

До этого, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.