Отказ Брюсселя передать Лондону изостатический пресс для ядерных боеголовок возмутил жителей Соединенного Королевства. Читатели британского издания Daily Mail выразили свое недовольство в комментариях к соответствующей публикации.

Большая часть аудитории отметила, что инцидент явно демонстрирует кризис в партнерских отношениях Бельгии с Великобританией, и призвала не оставлять подобные выпады без реакции.

«Может быть, бельгийцам следует вспомнить, кто дважды освобождал их страну, когда их дружелюбные коллеги из ЕС решили ее захватить. У них в сердцах вечная неблагодарность, как и у французов», — написал пользователь с ником RagingCalm.

Некоторые комментаторы предложили разорвать двустороннюю сделку по оружию, депортировать граждан Бельгии или закрыть их судам проход в Ла-Манш.

Кроме того, ряд читателей раскритиковал сам факт зависимости Лондона от внешних контактов в сфере ядерных технологий и назвал сложившуюся ситуацию «поводом задуматься».

25 ноября стало известно, что между Бельгией и Великобританией вспыхнул торгово-дипломатический конфликт из-за экспорта оборудования для ядерного производства. Заместитель бельгийского премьера заблокировал сделку о продаже изостатического пресса высокого давления. Лондон, в свою очередь, пригрозил отменить заказ на поставку пулеметов стоимостью €600 млн.

Ранее, в конце октября, отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер заявил, что Соединенное Королевство уязвимо перед потенциальным ударом российских ракет большой дальности из-за отсутствия необходимой системы противовоздушной обороны (ПВО).