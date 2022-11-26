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Эксперт назвал способ обнаружить шпионскую программу в телефоне

Директор SafeNet Кувиков призвал отслеживать приложения для выявления шпионской программы
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Чтобы обнаружить шпионскую программу на смартфоне, необходимо отслеживать приложения, активные устройства в соцсетях. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал 26 ноября, как повысить безопасность своего устройства от хакерских атак.

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«Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что установка антивирусного ПО поможет защитить телефон от вредоносных программ, которые могут быть запущены после перехода, например, на ссылку из ненадежного источника.

Кроме того, можно установить двухфакторную аутентификацию, которая усложнит задачу мошенникам.

«Мошенникам, которые по разным причинам хотели бы заполучить ваши данные, будет гораздо сложнее получить доступ одновременно к вашему паролю, а также телефону, электронной почте или другому методу аутентификации», — добавил Кувиков.

При этом получить полный доступ к телефону возможно только в том случае, если будет открыто непосредственно вредоносное программное обеспечение. Зачастую это исполняемый файл или приложение, ссылки на которые обычно рассылаются доступными способами, например, по электронной почте.

Также эксперт напомнил, что для сохранности личных данных необходимо помнить о правилах цифровой гигиены. Так, нельзя делиться важной информацией в социальных сетях.

Ранее, 22 октября, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что разработчики создают для своих приложений модификации, предлагающие более удобные решения и объединяющие в единую систему несколько гаджетов. При этом погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей, чем пользуются создатели вредоносных модификаций для WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало, в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть.

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