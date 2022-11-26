SCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные Украиной территории

Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от идей о «возвращении» территорий. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишет издание South China Morning Post.

«В интересах Украины было бы отказаться от своих претензий на эти территории ради прочного мира», — говорится в статье.

Как отмечает издание, выдвинутые Зеленским условия могут стать серьезным препятствием к началу переговоров между Украиной и РФ, поскольку российский лидер Владимир Путин не согласится на них.

В свою очередь западные сторонники Киева Украины всё чаще признаются, что военного решения конфликта быть не может, только вечный тупик, добавил автор материала.

В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. Однако, по его словам, для переговоров Россия «должна перестать путать диалог и ультиматум».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября прокомментировал заявление Владимира Зеленского, что Москва якобы не стремится к переговорам, а лишь «хочет добиться затишья в боевых действиях». Песков отметил, что Россия намерена достигнуть цели, поставленные в ходе специальной военной операции (СВО), «и она их достигнет».

15 ноября Владимир Зеленский в видеообращении на саммите G20 озвучил предложения по урегулированию конфликта на Украине. Всего он назвал 10 условий в рамках своего мирного плана. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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