Путин заверил, что Россия добьется своих целей во время спецоперации на Украине

Несмотря на усилия противников, Россия добьется своих целей в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 25 ноября, встречаясь с матерями военнослужащих, которые сейчас принимают участие в спецоперации по защите Донбасса.

«(Противники России пытаются. — Ред.) в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», — заявил Путин.

Также президент отметил, что противники в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса, дискредитируя то, ради чего люди в России уходят из жизни.

Кроме того, в ходе встречи Путин отметил, что в интернете много обмана и лжи, указав, что на сегодняшний день информация является оружием борьбы.

Помимо этого, Путин указал на способность россиян вместе преодолевать тяжелые времена. По его словам, за столетия люди разных национальностей, этносов, религий научились уважать традиции друг друга.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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