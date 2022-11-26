Италия и Испания отправили в Румынию 10 истребителей для патрулирования

В Румынию прибыли истребители ВВС Италии и Испании для выполнения задач по совместному патрулированию воздушного пространства под командованием НАТО. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе румынских ВВС.

Так, итальянская сторона направила на совместную миссию четыре самолета Eurofighter Typhoon, а также отряд из порядка 150 военнослужащих, в числе которых — пилоты и технический персонал. В течение ближайших шести месяцев итальянские и румынские контингенты будут на ротационной основе выполнять задачи укрепленной воздушной полиции.

Из Испании в целях наращивания воздушной бдительности прибыли шесть самолетов CF-18 Hornet и группа специалистов армейской авиации. В Бухаресте отметили вклад Мадрида в развитие потенциала реагирования и сдерживания, а также в совершенствование оперативной совместимости испанских и румынских ВВС.

Между тем 100 бойцов из Румынии в составе авиационного формирования с апреля по июнь будут сотрудничать с Литвой в рамках миссии по охране воздушного пространства Балтии. Также для выполнения соответствующих задач ВВС Румынии предоставят четыре самолета F-16 Fighting Falcon.

Ранее, 23 ноября, президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал парламент страны, что на территории государства будут размещены два радара НАТО. Один из радаров предоставила Испания — TPS-43. Он будет установлен и интегрирован в систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) альянса. В свою очередь корпус морской пехоты США намерен разместить радар TPS-80 в стране недалеко от границы с Украиной.

26 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о размещении в Румынии дивизии США, указав, что данное решение «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе».