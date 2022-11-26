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Юрист рассказала о штрафах для дачников за вырубку деревьев на участке

Адвокат Кудерко предупредила дачников о штрафах за вырубку на участке некоторых деревьев
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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За несогласованную вырубку некоторых деревьев дачники в России могут получить штраф. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщила адвокат Елена Кудерко.

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В беседе с агентством «Прайм» она пояснила, что деревья и кустарники за исключением садовых культур являются собственностью государства. Даже при условии, что они растут на частной территории. В случае если владелец участка решит избавиться от растения, его ждет наказание в виде штрафа, который составляет 3–4 тыс. рублей.

«Уничтожение деревьев наносит вред окружающей среде. Это означает, что правонарушитель должен этот вред государству возместить. Рассчитывается он на основании особой формулы и взыскивается с собственника участка или с лица, осуществившего рубку деревьев», — рассказала юрист.

Кроме того, если дерево срубили сотрудники строительной компании, которые занимались расчисткой участка, то размер штрафа для фирмы будет составлять уже 300 тыс. рублей, подчеркнула юрист.

Как отметила Кудерко, перед освоением собственного земельного участка нужно получить специальное разрешение в администрации, которое предоставляется за плату. При этом документ строго фиксирует, какие деревья будут срублены.

Ранее, 18 ноября, в Красноярском крае суд вынес приговор по делу о вырубке леса почти на 16 млн рублей. Отмечается, что с августа по октябрь 2019 года он вместе с бригадой рабочих вырубил более 7 тыс. деревьев на территории Унжинского лесничества.

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