Диетолог объяснила необходимость питьевого режима в холодную погоду

В холодное время года необходимо пить не меньше воды, чем в жаркое. Вода поможет организму согреться и избежать обезвоживания. Об этом 26 ноября рассказала диетолог Зоя Богданова.

Она отметила, что температура тела повышается и понижается за счет терморегуляции. В холода организм начинает подтягивать условно теплое кровообращение к внутренним органам, чтобы согреться.

«Сократительный процесс (при сокращении мышц, в том числе непроизвольном, происходит теплообразование. — Ред.) вызывает у нас так называемое закисление клеток и высокую интоксикацию организма. Употребление воды, во-первых, является простым способом провести детоксикацию. Во-вторых, вода позволяет организму получать энергию за счет деления клеток, распада микроэлементов: без воды эти процессы невозможны, и человек не согреется», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Врач подчеркнула, что организм человека не может отличить, испытывает ли голод или жажду. Чтобы распознать обезвоживание, необходимо обратить внимание на то, осталось ли ощущение голода после плотного обеда. Если да, это признак нехватки воды.

«То, что к зиме человек копит какое-то количество жира, потому что сохраняет энергию в организме, — это тоже признак обезвоживания. Усталость по утрам, раздражительность, смена настроения, низкий иммунитет, плохая память, тусклая кожа, ломкие ногти, волосы — это всё может быть признаками обезвоживания», — добавила диетолог.

Богданова отметила также, что негативные изменения в зрении также могут говорить об обезвоживании, поскольку стекловидное тело в глазу на 90% состоит из воды.

Однако врач предостерегла от резкого увеличения количество потребляемой жидкости. Она пояснила, что по стандарту должно приходиться 30 г воды на 1 кг веса.

«Я всегда рекомендую сначала измерить, сколько воды вы пьете, и постепенно увеличивать норму. Условно, если вы выпиваете литр, добавьте сначала 200 г. Если резко начать пить много воды, организм не будет готов к нагрузке, это может плохо отразиться на самочувствии. Речь идет именно о чистой воде отдельно от всего остального», — объяснила Богданова.

Она заключила, что такие напитки, как кофе, чай, соки, имеют обезвоживающие свойства. Кроме того, то же касается и острого или соленого супа.

Ранее, 12 октября, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух отметила, что водный баланс очень важен для всего организма, поскольку поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества. В связи с этим она посоветовала не верить мифу о вреде употребления напитков во время еды.

До этого, 21 сентября, врач-диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что во время ночного сна человек теряет примерно пол-литра воды, восполнить водный баланс в организме и взбодриться поможет выпитая утром натощак вода.