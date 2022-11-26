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Бельгия передаст Украине дроны и мобильные лаборатории
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Бельгия передаст Украине дроны и мобильные лаборатории

Бельгия передаст Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории
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Фото: Global Look Press/John Thys
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Бельгия предоставит Украине партию беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказала глава минобороны страны Людивин Дедондер в интервью для Le Soir.

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«Высокотехнологичные дроны позволяют обнаруживать любые подводные угрозы — как мины, так и шпионскую технику. <…> Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — пояснила она.

Мобильные лаборатории, по словам министра, могут использоваться для организации расследований или оказания помощи гражданскому населению и комбатантам. Главное преимущество такого оборудования заключается в том, что его можно оперативно развернуть в любых условиях, в том числе при работе в зонах бедствия, где нет больниц или, например, родильных домов.

Дополнительно Брюссель направит порядка 100 военных инструкторов для обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках общеевропейской тренировочной миссии.

24 ноября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву, и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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