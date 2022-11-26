Экс-замглавы МЧС предрек обрушение энергосистемы Украины

Ракетные удары со стороны Вооруженных сил (ВС) России по критически важным объектам инфраструктуры Украины впоследствии могут привести каскадному обрушению всей энергетической системы страны, а также полному параличу управления войсками. Об этом заявил 26 ноября бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

«Она (энергетическая система. — Ред.) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

По словам Фалеева, энергосистема Украины была построена еще в советское время, после не модернизировалась. Ей свойственны региональная закольцованность и ремонтопригодность, а также универсальные агрегатные элементы.

Экс-замглавы МЧС РФ добавил, что эти факторы, с другой стороны, обусловливают устойчивость работы этой системы.

Накануне генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко заявил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%. При этом, по его словам, ситуация критичная не только из-за ударов ВС РФ, но и непогоды, из-за которой также происходят повреждения энергосистемы.

На фоне проблем с энергосистемой в стране правительство Украины приняло решение запретить экспорт топливной древесины. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что власти продолжают работать над увеличением поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для восстановления украинской энергетической сети.

До этого, 22 ноября, Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Отмечалось, что пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работают ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планировалось открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

Между тем позже, 25 ноября, Зеленский признал некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны. Украинский лидер раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».