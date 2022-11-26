Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕК призвали готовиться к пребыванию беженцев с Украины и после конфликта
Армия
Экипажи вертолетов Ми-35 нанесли удар по командным пунктам ВСУ
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в Приморском океанариуме
Интернет
Маск обещает создать смартфон при исключении Twitter из App Store
Происшествия
Легковушка столкнулась с полицейским автомобилем в Санкт-Петербурге
Мир
Посольство РФ выразило недовольство критикой США закона об ЛГБТ
Мир
В Китае призвали Зеленского отказаться от «возвращения территорий»
Армия
Росгвардия уничтожила лодки для переброски десанта ВСУ через Днепр
Общество
Кириенко передал награды экипажу херсонского катера «Арарат»
Мир
Постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Мир
Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России
Наука
Корабль Orion совершил маневр по выходу на дальнюю орбиту вокруг Луны
Сюжет:

Экс-замглавы МЧС предрек обрушение энергосистемы Украины

Экс-замглавы МЧС Фалеев заявил, что энергосистема Украины может обрушиться в результате ударов
0
Фото: Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракетные удары со стороны Вооруженных сил (ВС) России по критически важным объектам инфраструктуры Украины впоследствии могут привести каскадному обрушению всей энергетической системы страны, а также полному параличу управления войсками. Об этом заявил 26 ноября бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

Темное пятно: как устроена энергосистема Украины
Доля ТЭС и ТЭЦ в последние годы поэтапно снижалась

«Она (энергетическая система. — Ред.) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

По словам Фалеева, энергосистема Украины была построена еще в советское время, после не модернизировалась. Ей свойственны региональная закольцованность и ремонтопригодность, а также универсальные агрегатные элементы.

Экс-замглавы МЧС РФ добавил, что эти факторы, с другой стороны, обусловливают устойчивость работы этой системы.

Накануне генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко заявил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%. При этом, по его словам, ситуация критичная не только из-за ударов ВС РФ, но и непогоды, из-за которой также происходят повреждения энергосистемы.

На фоне проблем с энергосистемой в стране правительство Украины приняло решение запретить экспорт топливной древесины. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что власти продолжают работать над увеличением поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для восстановления украинской энергетической сети.

До этого, 22 ноября, Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Отмечалось, что пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работают ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планировалось открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

Между тем позже, 25 ноября, Зеленский признал некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны. Украинский лидер раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022