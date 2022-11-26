Путин: Россия не меняет своих планов по развитию страны, экономики, социальной сферы

Актуальные планы по развитию Российской Федерации остаются без изменений. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент Владимир Путин в рамках встречи с матерями мобилизованных военнослужащих — участников спецоперации по защите Донбасса.

«У нас огромные, большие планы», — подчеркнул он.

По словам главы государства, это касается национальных проектов, экономической, социальной и других значимых сфер жизни. При этом Путин добавил, что для успешной реализации задуманного в рамках спецоперации и «трудовых будней» потребуются совместные усилия властей и народа.

Также в этот день президент назвал Россию уникальной цивилизацией, где люди научились уважать друг друга, несмотря на различия, и вместе преодолевать тяжелые времена. В разговоре с матерями бойцов он подчеркнул, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности. Военные помогают друг другу, понимая, что от этого зависят их жизни.

Накануне Путин заявил, что Россия продолжит стремиться к росту средней продолжительности жизни в стране, поскольку долгожительство является показателем работы государства по всем направлениям — как в экономике, так и в социальной сфере.

Тогда же глава государства указал, что развитие искусственного интеллекта в России опережает некоторые страны, и призвал наращивать усилия по его развитию и дальше. По его словам, от результатов в сфере ИИ зависит место РФ в мире, а также суверенитет, безопасность и состоятельность страны.

В свою очередь, 23 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам отметил, что экономика России продолжает адаптироваться к текущим вызовам. Она показывает устойчивость к целому ряду рисков.

До этого, 19 октября, на заседании Совбеза РФ обсуждалось противостояние угрозам национальной безопасности, в связи с чем Путин принял ряд важных решений. В частности, глава государства поручил ввести военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и режим повышенной готовности в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве.