Легковушка столкнулась с полицейским автомобилем в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 26 ноября, иномарка Renault Duster столкнулась с полицейским автомобилем. В распоряжение «Известий» поступили кадры с места аварии.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке улицы Вербной и Земского переулка. Пострадавших в результате инцидента нет.

К месту происшествия вызвали медиков для освидетельствования водителя Renault Duster на состояние алкогольного опьянения. Причины аварии на данный момент неизвестны.

Других подробностей к настоящему времени нет.

Ранее, 16 ноября, сообщалось о том, что в Крыму столкнулись грузовик DAF и автомобиль ДПС. ДТП произошло в результате резкого торможения грузового автомобиля. Было возбуждено уголовное дело.

До этого, 18 октября, на улице Красная Пресня в столице произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Как рассказали очевидцы, первыми столкнулись внедорожник марки Hyundai и автомобиль ППС. После этого в аварию попали еще три легковых автомобиля — Jaguar, Kia и Volkswagen.