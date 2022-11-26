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Посольство РФ выразило недовольство критикой США закона об ЛГБТ

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Фото: TASS/SHAWN THEW
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РФ рассматривает критику США российского законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство в свои внутренние дела. Об этом в субботу, 26 ноября, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

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Как следует из заявления, в дипмиссии обратили внимание на критику ряда американских чиновников принятого Госдумой законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной побудить к смене пола, в книгах, кинематографе, рекламе и СМИ.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека», — заявили в посольстве.

Помимо этого, в посольстве призвали Вашингтон уважать выбор РФ.

Ранее, 24 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России. По его словам, закон станет серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТКИ+ в России.

В тот же день в Госдуме уточнили, что закон вводит прямой запрет пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, а также педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, побуждающей детей к смене пола информации. Запрещена такая пропаганда в интернете (в том числе в играх), СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе, рекламе. Подчеркивается, что также запрещено продавать товары с соответствующей информацией.

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии ранее 24 ноября. Документ был поддержан единогласно.

До этого, 21 ноября, «Известия» узнали, что владельцев социальных сетей могут обязать осуществлять мониторинг своих платформ на наличие запрещенной информации с пропагандой нетрадиционных отношений. С такой инициативой выступил комитет ГД по информационной политике.

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