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МО РФ показало практические занятия мобилизованных на БТР-82А

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На полигонах Балтийского флота в Калининградской области продолжается активная подготовка призванных в рамках частичной мобилизации граждан РФ. Об этом рассказало Минобороны России.

Резервисты в обязательном порядке проходят теоретический курс, изучают основные узлы и вооружения боевых машин. После этого начинаются практические занятия по управлению бронетранспортерами БТР-82А. Бойцы тренируются работать в любое время суток в самых непростых условиях.

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Водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия, на которых используются дымовые гранаты и взрывпакеты.

«Ты едешь по бездорожью и всё внимание уделяешь дороге, рельефу местности», — поделился один из военнослужащих.

На огневом рубеже наводчики скорострельной 30-миллиметровой пушки поражают мишени, имитирующие технику и позиции условного противника. Появляющиеся и движущиеся цели располагаются на дистанциях от 500 до 900 м. Для корректировки стрельбы используют трассирующие боеприпасы, от которых остается световой след.

Все граждане, прибывшие с запаса, ранее проходили службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Некоторые имеют боевой опыт. К тренировкам мобилизованные подходят со всей ответственностью, поскольку от качества обучения и восстановления навыков зависит дальнейший процесс слаживания подразделений и способность решать поставленные задачи.

В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигоне проходят под руководством высококвалифицированных инструкторов. Подготовка организована с учетом опыта специальной операции.

Ранее, 15 ноября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как резервисты мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на практике отрабатывают слаженность при ведении боевых действий в составе отделения и взвода.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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