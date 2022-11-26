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В Китае призвали Зеленского отказаться от «возвращения территорий»

SCMP: президенту Зеленскому стоит отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории
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Фото: Global Look Press/Ukrainian President'S Office
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Президент Украины Владимир Зеленский должен оставить все идеи о присоединении к стране четырех новых регионов России, которые стали российскими в результате проведенных там референдумов. Об этом 25 ноября пишет издание South China Morning Post.

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«В интересах Украины было бы отказаться от своих претензий на эти территории ради прочного мира», — говорится в статье.

Отмечается, что выдвинутые Зеленским условия могут стать серьезным препятствием к началу диалога между Киевом и Москвой, поскольку президент России Владимир Путин не согласится на них.

При этом западные сторонники Украины всё чаще признаются, что военного решения конфликта быть не может, только вечный тупик, добавил автор материала.

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. При этом он отметил, что для переговоров Россия «должна перестать путать диалог и ультиматум».

Ранее, 21 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Москва якобы не стремится к переговорам, а лишь «хочет добиться затишья в боевых действиях». Песков отметил, что Россия намерена достигнуть цели, поставленные в ходе специальной военной операции (СВО), «и она их достигнет».

На саммите G20 украинский лидер Владимир Зеленский 15 ноября в видеообращении озвучил предложения по урегулированию конфликта на Украине. Всего он назвал 10 условий в рамках своего мирного плана. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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