Комитет сената назначил дату слушания по утверждению посла США в РФ

Комитет по иностранным делам сената конгресса США проведет слушания, посвященные утверждению Линн Трейси на должность американского посла в РФ. Согласно графику работы на сайте комитета, заседание назначено на 30 ноября 22:30 мск.

Как правило, на таких слушаниях кандидаты отвечают на вопросы, после чего сенаторы проводят голосование об утверждении на должность.

Ранее, 19 ноября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не препятствует пополнению состава посольства США в Москве и готова рассмотреть визовые заявки. Как он отметил, российская сторона считает неправильным разрыв дипломатических отношений. По его словам, такого желания он не наблюдает и у США.

В свою очередь 16 ноября американская дипмиссия рассказала, что США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению состава и полноценного функционирования посольства.

11 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не располагает информацией о прибытии нового посла США. Им может стать Линн Трейси — в сентябре ее кандидатуру президент Джо Байден внес на рассмотрение в конгресс.

До этого, 22 сентября, Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси. В случае назначения она станет первой женщиной на этой должности. В настоящее время обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти президентах Штатов.