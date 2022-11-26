Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 ноября

Облачная погода, местами небольшой снег ожидают жителей Московского региона в субботу, 26 ноября. Также на дорогах возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –7 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –8.

В Московской области ожидается от –9 до –4 градусов в дневное время суток и до 11 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — восточный ветер, его скорость также составит 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Ранее, 25 ноября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в предстоящие выходные в Москве будет соответствовать климатической норме. По ее словам, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега.