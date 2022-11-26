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Кириенко передал награды экипажу херсонского катера «Арарат»

Кириенко вручил награды экипажу катера «Арарат», помогавшего вывозить людей из Херсона
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Фото: Соцсети
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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 25 ноября вручили государственные награды членам экипажа катера «Арарат».

Экипаж награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации.

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Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль «За спасение погибавших». Также орденом мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин подписал документ о награждении экипажа катера «Арарат», помогавшего вывозить людей из Херсона.

14 ноября в Херсонской области моряки завершили последний вывозной рейс для мирного населения. Изначально планировалось совершить только одну переправу, но вскоре стало понятно, что зараз вывезти всех желающих невозможно. Тогда экипаж «Арарата» решил вернуться за людьми. Несмотря на тяжелые погодные условия, команда катера блестяще справилась с поставленной задачей.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

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