Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября признал некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны.

«По всей стране развернуты «пункты несокрушимости», но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — отметил он в своем вечернем видеообращении.

При этом самое большое число жалоб — от жителей столицы Украины. Людей не устраивает, что всем необходимым обеспечены только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и на железнодорожном вокзале столицы.

Украинский лидер раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко. Зеленский подчеркнул, что ожидает более качественной работы.

Ранее, 22 ноября, Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Отмечалось, что пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работают ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планировалось открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

Между тем, как рассказал источник «Известий» на следующий день, найти пункты поддержки граждан по указанным адресам в большинстве районов украинской столицы не удается. Он сообщал, что в городе до сих пор проблемы с электричеством, которые могут продолжаться в течение 2–6 часов, при этом в основном ночью.

Читатели британской газеты Daily Express осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о развертывании в стране так называемых пунктов поддержки жителей. Некоторые предположили, что они будут использоваться для размещения ракетных установок и в качестве живых щитов.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко 24 ноября посоветовал киевлянам, у которых есть возможность переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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