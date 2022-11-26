Один человек погиб и двое пострадали в результате ЧП на заводе в Иране
Возгорание и взрыв произошли на сталелитейном заводе в иранской провинции Йезд, один человек погиб, двое получили травмы. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает YJC со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.
«В 15 часов 35 минут (14:35 мск. — Ред.) во время сварочных работ на взрывоопасном сталелитейном комплексе (в городе. — Ред.) Бафк произошел пожар, в результате которого один человек сразу же скончался, двое пострадавших были доставлены в городскую больницу», — говорится в публикации.
В настоящий момент расследуются обстоятельства случившегося.
Ранее, 22 ноября, стало известно, что в результате пожара на заводе в Аньяне в Центральном Китае погибло 38 человек. Также до этого сообщалось о двух пропавших без вести. Огонь на предприятии вспыхнул днем ранее.
Департамент общественной безопасности задержал ряд лиц, которых подозревают в причастности к возгоранию.