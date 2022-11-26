Франция и ФРГ заключили соглашение о солидарности в области энергетики

Париж и Берлин должны укреплять взаимоотношения в тех нестабильных условиях, с которыми столкнулась Европа. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

В этот день она прибыла в столицу Германии для подписания декларации о взаимовыручке на фоне энергокризиса.

«Сейчас мы переживаем критический момент для нашего континента. В этом смысле сила франко-германских отношений особенно важна. Этот визит подчеркивает наше желание укрепить еще больше наши отношения», — сказала Борн по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Отмечается, что в рамках взаимной поддержки страны уже начали развивать инфраструктуру сжиженного природного газа (СПГ). Франция отказалась от импорта газа из ФРГ, а Германия повысила экспортные мощности поставляемой электроэнергии, а также пообещала улучшить пропускную способность электричества.

«Наш общий приоритет — смягчить последствия для наших сограждан, особенно уязвимых, а также для наших предприятий. Необходимо принять меры, чтобы цены на электроэнергию вернулись к разумному уровню», — подчеркнула французский премьер.

Ранее в этот день Олаф Шольц предупредил, что продолжающийся конфликт на Украине станет серьезной проблемой для Франции и ФРГ в зимний сезон, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.

23 ноября канцлер сообщил, что первые терминалы по приему СПГ заработают в Северной Германии через несколько недель. При этом глава правительства подчеркнул, что газохранилища в стране полностью заполнены. После этого, 25 ноября, немецкий оператор трубопроводов Gascade сообщил, что закончил строительство первого в Германии трубопровода, который связывает источник регазифицированного СПГ с системой распределения.

До этого, 14 ноября, портал Financial Post сообщил, что Франция рискует остаться без электроэнергии на несколько дней этой зимой из-за неготовности атомных электростанций к сезону. Так, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домашние хозяйства экономить энергию, чтобы избежать отключений.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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