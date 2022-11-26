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Суду не хватило двух дней на оглашение приговора братьям Магомедовым

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Мещанский суд Москвы продолжит оглашение приговора основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду Магомедову, по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств 28 ноября. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.

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Отмечается, что суду не хватило двух дней на оглашение приговора. Процесс продолжится в понедельник, 28 ноября.

Накануне Мещанский суд Москвы признал братьев Магомедовых виновными в создании преступного сообщества для получения финансовой выгоды. Как следует из приговора, группировка была структурирована и имела иерархический порядок. Его целью было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

Ранее в октябре сообщалось, что государственное обвинение попросило суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова — к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.

Суд рассматривает уголовное дело с весны 2021 года. Весной следующего года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства. Всего фигурантами по делу проходят порядка 20 человек. Некоторые из них находятся в розыске и арестованы в России заочно. Следователями было опрошено более 170 свидетелей.

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