Минобороны России сообщило о новых героических поступках солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые ежедневно рискуют жизнью, успешно выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Украинские националисты атаковали позиции российских войск, в результате чего была повреждена аппаратура связи. В оборонном ведомстве отметили мужество сержанта Василия Дорошенко, который не побоялся выдвинуться к поврежденному оборудованию для его восстановления под огнем противника.

Сержант работал оперативно и уверенно, в итоге связь внутри командного пункта была восстановлена. Это позволило оперативно управлять подчиненными силами в ходе обороны и успешно отразить атаку врага.

В ходе ведения неравного боя с превосходящими силами противника группа российских военных оказалась в окружении. Никита Разнатовский оперативно принял решение провести наступательные действия для разблокирования товарищей. Завязался бой, в ходе которого украинские военные вели массированный обстрел из минометов и всех видов стрелкового вооружения.

Отделение Разнатовского продолжало активные наступательные действия несмотря на шквальный огонь противника, это позволило отвлечь основные силы противника от места прорыва разведчиков. В результате подразделение, попавшее в окружение прорвалось, а отделение Разнатовского отошло на рубежи обороны без потерь среди личного состава.

Также в Минобороны рассказали о младшем сержанте Германе Бурцеве, который в составе отделения выполнял задачу по вытеснению подразделений противника из населенного пункта. По ходу движения отделение под командованием Бурцева уничтожало оборудованные огневые точки противника.

Взвод в составе которого выполняло задачи отделение младшего сержанта занял оборону на заводе. Противник контратаковал, Герман Бурцев получил тяжелое ранение ноги от артиллерийского огня, при этом продолжил командовать отделением.

В большими потерями подразделения врага начали отступать. Тем временем отделение под командованием Германа Бурцева продолжило движение по населенному пункту преследуя отступающих националистов.

Ранее, 25 ноября, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о работе артиллеристов по позициям украинских военных и боевиков на соледарском направлении. Восточный фронт делится на два фланга. По его словам, одни военные заняты тем, что пробивают бронь восточных окраин Артёмовска, другие пытаются взять штурмом не менее важный город — Соледар.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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