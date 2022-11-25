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Путин пожелал «Ростеху» непрерывно идти вперед и ставить новые цели

Путин пожелал «Ростеху» непрерывно идти вперед и ставить новые цели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин призвал «Ростех» не останавливаться на достигнутых результатах и непрерывно идти вперед к новым целям, отвечая на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере. Об этом российский лидер заявил 25 ноября в ходе торжественного мероприятия к 15-летию госкорпорации.

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«Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что работа госкорпорации для развития отечественного оборонно- промышленного (ОПК) комплекса является весьма значимой. Эта сфера должна оставаться приоритетной для «Ростеха».

Российский лидер добавил, что госкорпорация держится на сотнях тысяч высококлассных и уникальных специалистов, которые вносят неоценимый вклад в индустриальное развитие России, развивая такие сферы высоких технологий, как авиастроение и автопром, радиоэлектроника, машиностроение, медицина, новые материалы.

«Ростех», уточнил Путин, создавался для того, чтобы обеспечить развитие на новом уровне технологического, производственного и инновационного потенциала России.

Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что госкорпорация обеспечит прорыв в области электроники. Он подчеркнул, что «Ростех» с самого начала своей работы занимался разработкой, производством и отвечал за экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения.

«Безусловно, жду от «Ростеха» прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок», — сказал Путин.

Президент указал, что сегодня госкорпорация имеет все инструменты для решения данной задачи.

Ранее, 23 ноября, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации «Ростех» выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию, добавил Чемезов.

Кроме того, в этот день он заверил, что проблема нехватки электроники для автомобилей отечественного производства будет решена в течение двух лет. Сегодня все отечественные автопроизводители перестраиваются на сотрудничество с российскими поставщиками электроники, добавал он.

Еще 20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

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