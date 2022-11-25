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Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ

Путин заявил о важности использования Россией опыта противодействия оружию Запада
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Необходимо нарастить производство и поставки продукции, необходимой российской армии. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ключевая задача сегодня, задача номер один — сделать всё, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил», — подчеркнул он во время выступления на мероприятии к 15-летию «Ростеха».

Глава государства подчеркнул, что прежде всего в обеспечении нуждаются те воинские части и подразделения, которые задействованы в специальной операции по защите Донбасса.

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Также Путин призвал специалистов «Ростеха» использовать опыт текущих боестолкновений и повышать качество продукции в соответствии с актуальными вызовами. По его словам, это необходимо для успешного противодействия западным вооружениям.

В этой связи российский лидер указал на важность взаимодействия специалистов Минобороны с конструкторскими бюро и научными центрами. Он добавил, что активная работа в данном направлении не только поможет обеспечить нужды армии, но и даст толчок для развития высокотехнологичных сфер.

Наконец, президент отметил достижения оружейников в контексте экспорта. Он подчеркнул, что даже в условиях, когда производство по большей части обслуживает внутренние потребности, РФ сумела заключить международные контракты на сумму $8 млрд, и это не предел.

Днем ранее президент РФ заявил о необходимости наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Кроме того, он подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

До этого, 25 октября, российский лидер заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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