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Турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии и Ираке

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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Один турецкий военнослужащий погиб, еще трое солдат получили ранения в районе проведения операции Турции в Сирии и Ираке. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило минобороны республики.

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«В результате открытого членами сепаратистской террористической организации огня в зоне проведения операции «Коготь-замок» погиб лейтенант пехоты Онур Озтюркмен», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что раненые военные были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Ранее в этот же день глава министерства обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что военнослужащие страны ликвидировали 326 террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва считает проведение наземной операции Турции в Сирии шагом к росту напряженности в регионе. Она отметила, что Москва поддерживает с Анкарой диалог по сирийской проблематике.

До этого, 23 ноября, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о надежде России на то, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате теракта погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

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