Появились кадры с места гибели вдовы Говорухина

Появились кадры дома в Новой Москве, где в результате пожара 25 ноября погибла Галина Говорухина, вдова режиссера Станислава Говорухина.

В настоящий момент в коттеджном поселке «Лесное озеро» работают следователи. Известно, что вместе с Говорухиной была ее домработница, но та успела выбежать на улицу прежде, чем огонь распространился по дому.

Причина возгорания не установлена. Однако указывается, что вдова режиссера много курила.

О пожаре в коттеджном поселке «Лесное озеро», где находится дом Говорухиной, стало известно ранее в этот день. Как рассказал позже источник «Известий», пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме Говорухиной в поселке Марушкинское.

Сообщалось, что сотрудников МЧС на место вызвала домработница женщины. По ее словам, после возгорания 74-летняя хозяйка находилась дома. По информации источника, сначала в помещении загорелась мебель, а затем обшивка стен и мансардный этаж.

По факту гибели Галины Говорухиной Следственный комитет РФ начал проведение доследственной проверки. Для установления причины возгорания сотрудники СК проведут пожарно-техническую экспертизу. Ход проверки взяла на контроль прокуратура.

В июне 2018 года режиссер, глава комитета нижней палаты российского парламента по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью.