Реклама
Прямой эфир
Политика
В Херсонской области назначили председателя правительства
Мир
Мэр Харькова пообещал продолжить общаться с горожанами на русском языке
Мир
Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге
Культура
Little Big объявила об уходе из группы двух участников
Спорт
Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче ЧМ-22 по футболу
Мир
В ДТЭК заявили об обеспечении Киева электричеством только на 30%
Мир
Париж сообщил об отсутствии у Макрона планов созваниваться с Путиным
Мир
Турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии и Ираке
Армия
Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ
Мир
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Общество
Путин пожелал «Ростеху» непрерывно идти вперед и ставить новые цели

Появились кадры с места гибели вдовы Говорухина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры дома в Новой Москве, где в результате пожара 25 ноября погибла Галина Говорухина, вдова режиссера Станислава Говорухина.

В настоящий момент в коттеджном поселке «Лесное озеро» работают следователи. Известно, что вместе с Говорухиной была ее домработница, но та успела выбежать на улицу прежде, чем огонь распространился по дому.

Нескучно жить: каким был Станислав Говорухин на экране и на трибуне
Знаменитому режиссеру исполнилось бы 85 лет

Причина возгорания не установлена. Однако указывается, что вдова режиссера много курила.

О пожаре в коттеджном поселке «Лесное озеро», где находится дом Говорухиной, стало известно ранее в этот день. Как рассказал позже источник «Известий», пожар площадью 100 кв. м произошел в частном доме Говорухиной в поселке Марушкинское.

Сообщалось, что сотрудников МЧС на место вызвала домработница женщины. По ее словам, после возгорания 74-летняя хозяйка находилась дома. По информации источника, сначала в помещении загорелась мебель, а затем обшивка стен и мансардный этаж.

По факту гибели Галины Говорухиной Следственный комитет РФ начал проведение доследственной проверки. Для установления причины возгорания сотрудники СК проведут пожарно-техническую экспертизу. Ход проверки взяла на контроль прокуратура.

В июне 2018 года режиссер, глава комитета нижней палаты российского парламента по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022