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В ДТЭК заявили об обеспечении Киева электричеством только на 30%

ДТЭК: Киев обеспечен электричеством только на 30%
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Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
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Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко в пятницу, 25 ноября, заявил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%.

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«Нам хватает мощности только на 30% потребления жителей города», — передает слова Фоменко украинское издание Klymenko Time.

По его словам, в данный момент электроэнергию в домах Киева включают на три–четыре часа с перерывом в восемь часов. При этом в области из-за непогоды, также повредившей энергосистему региона, ситуация еще более критичная. Восстановление сетей всё еще ведется, уточнил Фоменко.

Помимо этого, Фоменко сообщил, что к понедельнику планируется возвращение к плановым отключениям электроэнергии в регионе.

Ранее в этот день житель Киева рассказал, что в городе фиксируются большие проблемы с энерго- и теплоснабжением. Свет подают потребителям только на несколько часов в день.

Тогда же в «Укрэнерго» заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме страны составляет 30%. На фоне этого во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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