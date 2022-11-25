В ДТЭК заявили об обеспечении Киева электричеством только на 30%
Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко в пятницу, 25 ноября, заявил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%.
«Нам хватает мощности только на 30% потребления жителей города», — передает слова Фоменко украинское издание Klymenko Time.
По его словам, в данный момент электроэнергию в домах Киева включают на три–четыре часа с перерывом в восемь часов. При этом в области из-за непогоды, также повредившей энергосистему региона, ситуация еще более критичная. Восстановление сетей всё еще ведется, уточнил Фоменко.
Помимо этого, Фоменко сообщил, что к понедельнику планируется возвращение к плановым отключениям электроэнергии в регионе.
Ранее в этот день житель Киева рассказал, что в городе фиксируются большие проблемы с энерго- и теплоснабжением. Свет подают потребителям только на несколько часов в день.
Тогда же в «Укрэнерго» заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме страны составляет 30%. На фоне этого во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления электроэнергии.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране.
Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
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