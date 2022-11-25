Реклама
Прямой эфир
Мир
Кулеба усомнился в версии о падении украинской ракеты в Польше
Мир
В Болгарии заявили о поддержке ЕК в стремлении страны присоединиться к Шенгену
Общество
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана внесли в список иноагентов
Происшествия
Число погибших при минометном обстреле Новой Каховки выросло до семи
Мир
Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Москвой
Мир
Россия не будет признавать Украину страной-террористом
Общество
СК начал проверку по факту гибели при пожаре вдовы Говорухина
Общество
Матери бойцов СВО спели «Подмосковные вечера» после встречи с Путиным
Мир
Европу предупредили о росте смертности из-за высоких цен на энергоносители
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Мир
Правительство Украины запретило экспорт дров
Мир
Дуда согласился принять ЗРК Patriot в Польше при отказе Берлина передать их Киеву
Сюжет:

Путин заверил, что Россия добьется своих целей во время спецоперации на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вне всяких сомнений добьется своих целей в ходе спецоперации, заявил 25 ноября президент страны Владимир Путин.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений», — сказал он на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Глава государства также указал на попытки противников обесценить действия российских военных и их порыв защитить жителей Донбасса. Он отметил, что противники, действуя в информационном поле, пытаются побудить к деструктивным действиям, чтобы обесценить то, ради чего идет спецоперация.

Кроме того, в ходе встречи Путин отметил, что сейчас в интернете много обмана и лжи. Он указал, что на сегодняшний день информация является оружием борьбы.

23 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что успешное завершение спецоперации России не вызывает сомнений.

До этого, 15 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022