Россия вне всяких сомнений добьется своих целей в ходе спецоперации, заявил 25 ноября президент страны Владимир Путин.

«Мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений», — сказал он на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Глава государства также указал на попытки противников обесценить действия российских военных и их порыв защитить жителей Донбасса. Он отметил, что противники, действуя в информационном поле, пытаются побудить к деструктивным действиям, чтобы обесценить то, ради чего идет спецоперация.

Кроме того, в ходе встречи Путин отметил, что сейчас в интернете много обмана и лжи. Он указал, что на сегодняшний день информация является оружием борьбы.

23 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что успешное завершение спецоперации России не вызывает сомнений.

До этого, 15 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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