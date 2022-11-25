Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский вышел на «собственную орбиту» и начал шантажировать Запад. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Запад понимает, что Зеленский находится уже за гранью их тотального контроля, то есть они его контролируют во всем том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова подчеркнула, что с течением времени креатуры Запада всегда начинали диктовать свои условия. Она отметила, что Украина требует от Запада всё больше денег и вооружений.

Днем ранее Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране.

21 ноября украинский лидер вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Евросоюз. По его словам, Украина делает весомый вклад в защиту альянса. Кроме того, украинский лидер снова попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку.

До этого, 25 октября, Зеленский попросил у Евросоюза (ЕС) $38 млрд на покрытие дефицита бюджета страны. Он заявил, что после начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

6 октября президент Украины заявил, что НАТО должно наносить по России превентивные удары. По его словам, это якобы необходимо, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия Москвой. Позднее он объяснил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые санкции Запада.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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