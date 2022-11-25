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Мэр Харькова пообещал продолжить общаться с горожанами на русском языке

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Фото: t.me/ihor_terekhov
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Мэр Харькова Игорь Терехов, ранее оштрафованный за использование русского языка, 25 ноября заявил, что в разговорах с жителями города продолжит общаться на русском.

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Во время выступления в эфире единого новостного телемарафона журналистка попросила Терехова прокомментировать инцидент со штрафом.

Он отметил, что официально будет говорить на украинском, но с горожанами — на русском.

«Потому что это язык, на котором 80% харьковчан сегодня говорят, и тут нужно быть очень аккуратным и осторожным в языковом вопросе», — сказал градоначальник.

24 ноября Терехова оштрафовали за обращение к жителям города на русском языке. Соответствующее постановление о наложении штрафа вынес уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Мэра оштрафуют на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс. рублей). Постановление еще не вступило в силу, его можно обжаловать до 4 декабря.

С 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

С 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

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