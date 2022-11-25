Путин высоко оценил исполнение воинского долга казаками в ходе СВО

Президент России Владимир Путин лично встретился 25 ноября с матерями участвующих в спецоперации солдат.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в воскресенье, 27 ноября. В ходе встречи глава государства назвал всех участников спецоперации героями и указал, что они достойно выполняют свой воинский долг.

Также Путин высоко оценил исполнение воинского долга и казаками в ходе спецоперации, назвав их «особой кастой». Он указал, что в истории России они «всегда занимали особое место и были на боевом посту»

«Это совершенно очевидная вещь, было так всегда в истории России. Были впереди, потому что все началось с того, что их главная задача была — охрана рубежей. Ну а потом, по мере развития страны, рубежи уходили дальше, а их служба Родине продолжалась в разном качестве», — пояснил президент.

По его словам, выполнение казаками своего долга перед Отечеством на сегодняшний день показывает, что «с одной стороны, это вроде традиция, а с другой подчеркивает, что ничего никуда не исчезает».

Так, одна из участниц встречи, чем муж и старший сын находятся на фронте в казачьем добровольческом отряде «Барс-16», отметила, что бойцы отряда очень сплоченные и всегда поддерживают друг друга. С этим согласился и Путин.

Также Путин заявил на встрече, что участники спецоперации не делят себя на отдельные касты и национальности. Военные помогают друг другу, понимая, что от такой взаимопомощи зависят их жизни, указал он.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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