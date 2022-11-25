Кулеба усомнился в версии о падении украинской ракеты в Польше

У Вооруженных сил Украины есть данные, что упавшая в Польше ракета не украинская. Об этом 25 ноября в интервью французской газете Parisien заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев слышал только политическую риторику об украинской ракете, однако доказательств не видел.

«У наших военных есть информация, согласно которой это не наша ракета», — заявил дипломат.

Кулеба добавил, что Киев открыто участвует в расследовании вместе с польскими спецслужбами.

15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете.

На следующий день президент США Джо Байден заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

В Минобороны Российской Федерации, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии Россию, назвали произошедшее несчастным случаем.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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