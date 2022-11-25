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Кулеба усомнился в версии о падении украинской ракеты в Польше

Глава МИД Украины Кулеба: у ВСУ есть данные, что упавшая в Польше ракета была не украинской
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Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl
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У Вооруженных сил Украины есть данные, что упавшая в Польше ракета не украинская. Об этом 25 ноября в интервью французской газете Parisien заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что Киев слышал только политическую риторику об украинской ракете, однако доказательств не видел.

«У наших военных есть информация, согласно которой это не наша ракета», — заявил дипломат.

Кулеба добавил, что Киев открыто участвует в расследовании вместе с польскими спецслужбами.

15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете.

На следующий день президент США Джо Байден заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

В Минобороны Российской Федерации, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии Россию, назвали произошедшее несчастным случаем.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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